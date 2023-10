«Chiarezza su Finchimica»: Conoscere & Partecipare in campo con Legambiente per una raccolta firme

Una raccolta firme per avere chiarezza su Finchimica.

«Firma Day»

«Firma Day» così è stata ribattezzata l’iniziativa che prenderà il via sabato 28 ottobre nel tardo pomeriggio: dalle 17 e 19 in via XX Settembre.

«Il gruppo Conoscere & Partecipare, e il Circolo Legambiente Valle Dell’Oglio, lanciano una raccolta firme su tutto il territorio della pianura bresciana per informare sulla questione Finchimica, che sta generando preoccupazioni per le criticità ambientali - hanno spiegato dalle due belle realtà - Nel 2021 Arpa ha rilevato un inquinamento della falda nei piezometri della società Finchimica. L’autorità di controllo comunica agli enti preposti la contaminazione ma oggi nessuno ha informato i cittadini di Manerbio e dei paesi limitrofi della gravità, sull’estensione e sui livelli di contaminazione. Gli organi d’informazione comunicano a settembre 2023, che la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo d’indagine. Ora la Provincia dà l’ok alla sperimentazione del fungicida AM29, il Circolo di Legambiente Valle Dell’Oglio si rammarica per la decisione presa dalla Provincia, di autorizzare la produzione di un nuovo principio attivo da parte diFinchimica spa. Ci si chiede perché non sia stato attivato il principio di precauzione, strumento creato appositamente per la tutela della salute pubblica quando non si conoscono le conseguenze di specifiche sostanze. La situazione che si è generata, rende critico il rapporto di fiducia con i cittadini, soprattutto per la vicinanza dell’ospedale e dell’istituto superiore Pascal, ad un soffio di vento dall’azienda».

Associazioni

Secondo le associazione green il problema non sarebbe confinato a Manerbio ma a tutta la pianura bresciana.

«Il gruppo di cittadini attivi Conoscere & Partecipare ha presentato una petizione al Consiglio comunale con proposte fattive sulla realizzazione di una Commissione RIR (Rischio Incidente Rilevante), sulla necessità urgente di comunicare alla popolazione la contaminazione della falda freatica e sulle modalità di bonifica che si intendono attuare. Si richiede che vengano date indicazioni alla popolazione e che si notifichino le informazioni sulle misure di sicurezza, sostanze trattate e tutti i dati relativi allo stabilimento Finchimica - hanno fatto sapere - Inoltre, avendo avuto notizia di un procedimento penale in corso a carico di Finchimica spa, per la potenziale contaminazione della falda, si propone che il Comune si costituisca parte civile, al fine di tutelare gli interessi della popolazione.

«In relazione agli ultimi dati sulla qualità dell’aria e consapevoli delle numerose criticità ambientali del nostro territorio, con questa firma chiediamo ai cittadini di avallare le preoccupazioni sul nuovo impianto di Finchimica e sulla contaminazione della falda - ha spiegato Dario Selleri di Conoscere & Partecipare - Intendiamo promuovere un tavolo di confronto con tutti i sindaci della Bassa Bresciana per valutare proposte da attuare per l’ambiente e la salute pubblica».

«Ai cittadini che si presenteranno ai nostri punti informativi, chiederemo di sottoscrivere il messaggio che vogliamo portare ai sindaci della Pianura bresciana: «Con questa firma voglio esprimere la mia preoccupazione per il consenso al nuovo impianto per la produzione dell’AM29 da parte diFinchimica Spa e per il senso di sfiducia che i cittadini del territorio provano per le notizie sull’inquinamento in falda, rilevato da Arpa e riconducibile al ciclo produttivo» ha concluso Franco Ferrandi, preseidente di legambiente Valle dell’Oglio.

Insieme Conoscere & Partecipare e Legambiente Valle dell’Oglio, hanno l’obiettivo di informare e di produrre proposte, chiedendo a tutti i cittadini di partecipare al lancio della raccolta firme per far sentire forte la loro voce.