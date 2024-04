Non è passata inosservata, ieri sera (sabato 6 aprile 2024), la presenza di un'ospite speciale nel centro di Salò. Chiara Ferragni e le amiche Chiara Biasi e Veronica Ferraro hanno trascorso la serata nel centro della città, prontamente riconosciute e fotografate dai presenti.

Chiara Ferragni conquistata da Salò: “E' molto bella"

Un momento di relax lacustre parte di un week end di svago tra Salò e Gardone Riviera per l'influencer che in compagnia delle amiche (e del bodyguard) ha trascorso la serata seduta al Bar Italia, tra le chiacchere e bevendo un bicchiere di Chablis, senza negarsi alle richieste dei clienti che prontamente si sono avvicinati per chiedere una fotografia. "E' molto bella e gentile", hanno riferito i presenti, colpiti dalla disponibilità della Ferragni. Davanti al bar, nel giro di poco, si era anche formato un gruppo tra fan e curiosi che sono stati poi allontanati per permettere all'influencer meneghina di godere di un po' di tranquillità a due passi dal lago, mentre Fedez si trova a Miami con i figli Leone e Vittoria.

Sembra che la città benacense abbia fatto breccia nel cuore dell’ influencer che ha dichiarato: "Salò è molto bella".