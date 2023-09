Una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e del divertimento. E' andata in scena questa mattina la 48esima edizione di Du pass per Ciare, l’evento targato Avis che ha riuniuto in villa Mazzotti 350 persone.

Che successo! Circa 350 persone alla Du pass per Ciare

E' uno degli appuntamenti storici, a cavallo tra estate e autunno, organizzati dall'Avis Chiari, oggi presieduta dalla presidente Gabriella Brignoli. La manifestazione ludico motoria a passo libero è partita questa mattina da Villa Mazzotti e ha previsto tre percorsi da 5, 12 e 21 chilometri, seguita dalle premiazioni. L'evento, andato in scena in una bella mattina baciata dal sole, ogni anno attrae centinata di partecipanti e così è stato: 350 persone, provenienti anche dai dintorni, si sono messe in cammino in nome della solidarietà.

Primo classificato nel percorso da 5 è stato Edoardo Lo Sole, in quello da 12 Stefano Leni (per quadra Marengo) e in quello da 21 Matteo Goffi (per quadra Zeveto). Un premio è andato anche a Andrea Pini, che con i suoi 84 anni era il partecipante pià anziano, tesserato all'Avis di Roncadelle con 150 donazioni alle spalle.

A premiarli è stata l'assessore Chiara Facchetti, mentre a consegnare i riconoscimenti ai gruppi è stato il vicesindaco di Chiari, Maurizio Libretti, che ha anche partecipato alla camminata e portato i saluti dell'Amministrazione.

