Che fare per evitare la chiusura? La proposta di uno studente di medicina arriva in Comune

Studio, impegno e tanta voglia di fare del bene per gli altri portano quasi sempre a grandi risultati, ma anche a opere e progetti per la propria comunità: Orzinuovi, così duramente colpita e che ora ha voglia di riprendersi. La proposta di un giovane studente di medicina.

Una proposta per evitare la chiusura

Francesco Sartorio, 24 anni, studente di Medicina all’Università di Brescia che, dopo aver fatto una settimana di tirocinio in Pronto Soccorso agli Spedali Civili e toccando con mano la triste realtà di quello che è il virus, ha studiato un vero e proprio piano di contenimento che ha presentato alla Giunta comunale della sua città, Orzinuovi.

E’ stato in corsia, in prima linea, ha visto i malati di ottobre aumentare dopo la prima ondata, fianco a fianco di medici e infermieri, che stanno cercando disperatamente di evitare il collasso delle strutture sanitarie.

Può andare meglio, dopo le misure stringenti, ma potrebbe andare anche peggio di aprile: sono le previsioni dell’Istituto superiore di Sanità. Di fronte al pericolo, il Governo ha immediatamente scelto di applicare delle misure che stanno mettendo in ginocchio l’economia, a partire dai piccoli Comuni fino all’Italia intera.

Così, Sartori, ha ideato un piano di intervento ricco di proposte che non prevede una chiusura totale ma una serie di azioni mirate per «convivere» con il virus cercando di danneggiare il meno possibile l’economia locale.

La premessa è che il 24enne non conosce nello specifico su cosa o come nello possa operare la macchina amministrativa, ma sicuramente per lui vale la pena provarci, che è meglio di stare a guardare senza fare nulla.

Un atteggiamento propositivo.

Leggi l’intervista completa in edicola su Manerbio Week.