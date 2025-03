Centro sportivo di Torbole: Cellino assolto anche in appello.

La Corte d'appello ha confermato l'assoluzione di tutti gli imputati per il caso del centro sportivo realizzato a Torbole Casaglia. É stato quindi rigettato il ricorso della Procura generale.

Ad essere stati assolti anche il sindaco di Torbole Casaglia Roberta Sisti, Mauro Ometto all'epoca dell'inchiesta ricopriva il ruolo di assessore ai Lavori pubblici nello stesso comune e Fabio Vizzini. Quest'ultimo è stato parte della commissione urbanistica fino al 31 novembre 2017. A lui era stato assegnato l'incarico di stabilire il valore dell'area nella quale è sorto il centro sportivo in questione.

Una notizia che giunge dopo che tutti i coinvolti erano già stati prosciolti in primo grado dal gup.

Non è mancata la reazione sui social da parte della sindaca Sisti

"Giustizia è fatta. Oggi si chiude una lunga e dolorosa vicenda.

Dopo anni di ricorsi, dopo battaglie legali al TAR, al Consiglio di Stato e infine anche in sede penale, oggi arriva la conferma definitiva: la sentenza di proscioglimento perché i fatti non sussistono.

Si chiude così una disavventura che ha segnato profondamente me e la mia squadra, ma che oggi ci restituisce la verità: abbiamo sempre operato nell’assoluta legalità, con trasparenza e onestà.

Tutte le ricostruzioni distorte, le suggestioni, le menzogne e i racconti travisati sulla vicenda dell’acquisizione di alcune aree da parte del Brescia Calcio e della costruzione del loro centro sportivo si sono sgretolati di fronte ai fatti. Abbiamo vinto in sede amministrativa, abbiamo vinto in sede giudiziaria e oggi possiamo finalmente chiudere questa pagina con la testa alta.

Ma questa vittoria non è solo nostra: è di Torbole Casaglia, di tutti voi cittadini che in questi anni ci avete sostenuto, che ci siete stati accanto e che avete creduto nella nostra integrità. Il vostro affetto e la vostra vicinanza sono stati la forza che ci ha permesso di resistere a questa tempesta.

Purtroppo, questa battaglia ci è costata molto, sia personalmente che come comunità. Perché quando qualcuno non sa fare opposizione nelle sedi opportune, sceglie di usare la magistratura e i tribunali per tentare di fermare chi lavora con serietà. Ma la verità, alla fine, viene sempre a galla.

Ora, con ancora più determinazione, continueremo a lavorare per Torbole Casaglia e per il futuro della nostra comunità. Grazie a mio marito, alla mia famiglia e ai nostri amministratori comunali di maggioranza".