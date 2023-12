Cento posti auto nell’Anfiteatro ma non mancano le polemiche

Cento nuovi posti auto per la città di Orzinuovi. Ma dove? In quella che anticamente si sarebbe chiamata «Arena», perché è proprio tutto il parterre dell’anfiteatro della Rocca ad essere stato adibito a parcheggio.

Cento posti auto: scatta la polemica

I lavori si sono conclusi una manciata di giorni fa con la sistemazione della pavimentazione, (prima composta da sassi e terriccio) e «l’arrivo» della segnaletica orizzontale e verticale.

A dirla tutta da qualche tempo l’area veniva utilizzata per parcheggiare automobili da moltissimi, soprattutto nel giorno di mercato, il venerdì, ma senza una regola ben precisa di circolazione che ora finalmente è stata decisa e messa «nero su bianco». L’area sottostante la Rocca è stata «sfruttata» ancor di più dopo la chiusura estiva dei giardini Alcide de Gasperi e alla conseguente mancanza di spazi dedicati alla sosta.

Ora il «cortile» dell’anfiteatro è diventato ufficialmente un parcheggio

Nato con la lungimirante prospettiva di diventare il centro di concerti, letture e manifestazioni culturali si è «trasformato» nel peggiore degli incubi della cementificazione? Non proprio, nel senso che l’intera area ora risulta essere molto più in ordine e pulita e di fatto non cambia granché visto che soprattutto nella stagione estiva l’area si potrà utilizzare, volendo, per spettacoli ed eventi come già successo in passato per i concerti (come quello durante la fiera di Anna Oxa) o gli incontri in cui Orzinuovi ha ospitato i relatori dei Filosofi lungo l’Oglio.

Un posteggio all’entrata del paese che si «somma» con il fratello gemello a due passi, perché ad una manciata di metri si trova il parcheggio sotterraneo che avrebbe dovuto risolvere i problemi di carenza posti auto. Cosa che, non serve dirlo, non è successa.

L'opinione pubblica si sta dividendo

L’opinione pubblica a riguardo, come spesso accade si sta dividendo, perché effettivamente Orzinuovi da sempre è bisognosa di posteggi ma «trasformare» il volto di un’opera e di una zona che sarebbe dovuta essere solamente pedonale ha fatto storcere il naso a qualche cittadino.

«Finalmente hanno dato un senso a quello spazio vuoto e aggiungo anche un buon e utile senso, i cittadini di Orzinuovi si sono sempre lamentati per la mancanza di parcheggi e adesso non va bene neanche così» questo il commento di una cittadina, ovviamente «pro», ma non solo «Ottimo! Un parcheggio gratuito e spazioso vicino la piazza!».

Insomma, un’opera dalla certa utilità che renderà più facile parcheggiare in centro alla città sia per gli orceani che per chi arriva da fuori.