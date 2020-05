Centinaia di puntine disseminate sulla ciclabile del parco Oglio

Centinaia di puntine disseminate sulla ciclabile del parco dell’Oglio, un ciclista finisce con le gomme a terra.

E’ accaduto stamattina a Orzinuovi: dei passanti hanno trovato centinaia di puntine disseminate sul tratto della ciclabile del parco dell’Oglio, nei pressi delle cascine Longa e Malpaga, poco dopo l’oasi dei pensionati, vicino alle vasche dei mangimi.

A raccontare quanto è successo un frequentatore della zona, Marco Bregoli, che ha provveduto a raccogliere tutte le puntine per toglierle dalla strada. “Il sabato vado spesso sulla ciclabile a passeggiare col cane, ero in un tratto immerso nella natura – ha spiegato – Improvvisamente ho visto un ciclista, veniva verso di me ed era trafelato: arrivava dal centro di Orzinuovi e doveva andare a Sulzano in bici ma all’incrocio tra la ciclabile e la via della cascina Malpaga aveva bucato. Ha scoperto che più di 100 metri di strada sterrata era completamente disseminata di puntine e alle gomme della bici, ormai bucate, ne aveva conficcate 10 o 12. Sono andato con lui a vedere dove era il punto e ne abbiamo raccolte tantissime, tutte quelle che vedevamo, ho smesso di contare dopo le 100. Il problema è che fra i sassi è anche difficile individuarle. Ci siamo trovati in un vero e proprio campo minato”. Un ritrovamento sconvolgente. “La strada è sempre molto battuta – ha concluso – La pista è all’interno del parco dell’Oglio ed è frequentata dai ciclisti, da persone che vanno a correre e a passeggiare col cane. Non so se chi abbia commesso questo gesto volesse fare del male ai ciclisti o agli animali. Spero che la mia segnalazione valga qualcosa”.