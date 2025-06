Cellatica in lutto per la scomparsa del sindaco Marco Marini.

Si è spento ieri (venerdì 6 giugno 2025) a 68 anni il primo cittadino (dal 2019) di Cellatica, Marco Marini, a seguito del peggiorare di una malattia contro la quale stava combattendo da qualche tempo. La notizia, come è facile immaginare, ha gettato nello sconforto l'intera comunità per la quale Marini non rappresentava solo il sindaco ma un vero e proprio punto di riferimento divenuto sempre più importante nel corso degli anni.

L'Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino nelle giornate di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. In un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune si legge:

"L’Amministrazione Comunale rende noto che, con decreto del Vicesindaco n. 16 del 6 giugno 2025, è stato proclamato per i giorni 7-8-9 giugno 2025 il Lutto Cittadino per la scomparsa del Sindaco MARCO MARINI.

In ragione di ciò è stato disposto: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nel Palazzo Comunale;

l’allestimento della camera ardente presso la Sala Consiliare, aperta dalle ore 8.30 alle ore 19.00 per i giorni di sabato 7 giugno e domenica 8 giugno; l’annullamento delle manifestazioni in calendario organizzate e patrocinate dall’Amministrazione Comunale per i tre giorni del lutto cittadino;

Inoltre si invita: i cittadini e i titolari di attività commerciali ad esprimere la partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività durante lo svolgimento delle esequie, che avranno luogo lunedì 9 giugno 2025 alle ore 10.00 presso la chiesa di San Giorgio in Cellatica; alla sospensione delle attività ludiche e ricreative incompatibili con i tre giorni di lutto; la partecipazione delle Associazioni del territorio alle esequie con i labari di rappresentanza".