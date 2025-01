Cellatica: assalto al bancomat nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2025.

Assalto la bancomat nella notte a Cellatica

L'allarme è scattato verso le 4 di questa mattina (giovedì 16 gennaio 2025), a scuotere la tranquillità dei residenti un forte boato causato da una carica di esplosivo piazzata da parte dei malviventi che hanno cercato di forzare in questo modo lo sportello automatico della filiale Bcc del Garda di via Caporalino provocando un'esplosione violenta. Qualcosa, però, deve essere andato storto dal momento che i ladri non sarebbero riusciti a raggiungere la cassa con all'interno il denaro.

Indagini in corso

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, di fondamentale importanza saranno le immagini fornite dalla sicurezza della banca e che saranno passate al vaglio dei carabinieri di Gussago.

Nel frattempo, sono in corso le indagini: la filiale resta aperta. Per qualche giorno, il tempo necessario per renderlo nuovamente funzionante, il bancomat sarà fuori servizio.