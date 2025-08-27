Interventi

A partire da venerdì 5 settembre 2025

Cellatica: al via i lavori di ammodernamento dell'Ufficio Postale.

A renderlo noto è Poste Italiane: l'ufficio postale di Cellatica in via della Chiesa Nuova 17 da venerdì 5 settembre 2025 sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, rientra in “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Nel dettaglio

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti. Alla riapertura sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed entro il 2026 avviare le pratiche di richiesta del passaporto.

Possibile rivolgersi a Collebeato

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Collebeato - via Roma 68, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.