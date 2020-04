Celebrazioni online per il 25 Aprile a Chiari – IN AGGIORNAMENTO

Celebrazioni online per il 25 Aprile a Chiari. Ad aprire la giornata è stata la Piccola Accademia di Musica San Bernardino con l’Inno di Italia.

Il Coronavirus ha cambiato le nostre abitudini, ma il 25 Aprile, a Chiari così come in tanti Comuni d’Italia, verrà comunque celebrato… in un modo social. Alle 11 ci sarà inoltre la diretta della cerimonia solenne con il discorso del sindaco Massimo Vizzardi.

Ad aprire le danze di una giornata ricca di contributi realizzati dalle realtà locali, è stata la Piccola Accademia di Musica San Bernardino. Le coriste, ognuna da casa sua, hanno cantato il testo di Mameli a cappella e poi le tracce sono state unite. Le coriste indossano anche le magliette con i colori dell’Italia.Il tutto è accompagnato dal pianoforte. Scorrono anche immagini dei momenti solenni della città. Tutti indossano anche le magliette con i colori dell’Italia.

#Chiari25Aprile2020. Iniziamo la giornata cantando con la @PiccolaAccademia di Musica S.Bernardino l’Inno degli italiani per festeggiare insieme il 75esimo anniversario della Lɪʙᴇʀᴀᴢɪᴏɴᴇ ! Vi invitiamo a postare una fotografia sul vostro profilo del “Fiore della Libertà” accompagnata dagli #: #Chiari25Aprile2020 #SiamoFiori. Vogliamo vedere tanti fiori colorati (ovviamente quelli del vostro giardino o del balcone) ,facciamo sentire che Cʜɪᴀʀɪ resiste insieme a tutti gli Italiani e guarda al futuro con speranza e coraggio! Viva il 25 Aprile!

Ha scritto l’Amministrazione in accompagnamento al videoclip.

La celebrazione solenne

Il presidente del Consiglio Laura Capitanio ha promosso una serie di iniziative direttamente da casa. Diverse realtà doneranno il loro contriiuto alla cittadinanza. Alle 11, il sindaco Massimo Vizzardi è stato invece protagonista, insieme al presidente del momento solenne insieme agli Alpini. Presente anche il presidente dell’Anpi Gianfranco Campodonico.

