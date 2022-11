Grandi celebrazioni per la Giornata del Ringraziamento. Quest'anno, la tradizionale festa itinerante, si è svolta proprio a Erbusco e vi hanno preso parte anche le frazioni (che la ospitano a rotazione negli anni).

Celebrata la Giornata del Ringraziamento a Erbusco

Si è svolta stamattina la Giornata del Ringraziamento del Comune di Erbusco, Villa Pedergnano, Zocco e Spina. Al fine di valorizzare ogni singola frazione del Comune, quest’anno la Messa per tutti gli agricoltori si è svolta nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Erbusco.

I trattori si sono ritrovati al parcheggio di piazza Divisione Acqui di Erbusco (piazza del mercato vicino a scuole medie) per la colazione in collaborazione con Gruppo Alpini di Erbusco. Poi, alle 9.45, c'è stata la partenza sfilata dei trattori verso Chiesa di Erbusco S. Maria Assunta e dopo la Messa non è mancata la benedizione dei trattori.

Un momento per dire "grazie"

Il parroco, don Giacomo Zani, ha ricordato la pazienza degli agricoltori esaltandone la cura che mettono nel dare attenzioni alla terra. La stessa cura che tutti noi dovremmo mettere nella vita. Non sono mancati poi i ringraziamenti, al termine della Messa, il presidente della Coldiretti di Erbusco, Luigi Biolatti, ha ringraziato le autorità presenti, tra cui il sindaco Ilario Cavalleri e i membri dell'Amministrazione, ma anche il luogotenente Pasquale Pastore dei Carabinieri di Erbusco, il vicecomandante della Polizia Locale Luca Badini e soprattutto tutti agricoltori presenti. Infine, non p mancato un momento di commemorazione per coloro che sono venuti a mancare, ma che resteranno sempre un faro per la sezione.

Al termine della Messa, sul sagrato della chiesa, c'erano ad attendere i presenti alcuni trattori storici, mentre il parroco ha impartito la benedizione a tutti quelli che sono transitati davanti alla parrocchiale.

Lo spiedo

Per finire in bellezza, sono in corso l'aperitivo e lo spiedo all'oratorio di Erbusco alla quale stanno prendendo parte oltre 100 persone.