Celebrata a Rovato la Festa dell'Arma

Un bel sole ha accompagnato domenica 11 giugno la Festa dell'Arma, andata in scena a Rovato. Una manifestazione volta a celebrare il 209esimo anniversario dalla fondazione.

Il programma ha previsto alle 8.45 il ritrovo; alle 9 la deposizione di un cesto di fiori alla santella dedicata alla Virgo Fidelis; alle 9.30 al monumento al Carabiniere, davanti alla scuola primaria, l'alzabandiera e l’onore ai Caduti (accompagnati dalla banda Pezzana) e gli interventi delle autorità; alle 10 il corteo nel centro storico, fino alla chiesa, dove a 10.30 è stata celebrata la Messa.

Alla manifestazione ha preso innanzitutto la parola Gino Barbieri, presidente dell'Anc di Rovato, per ringraziare le autorità e le associazioni presenti e la banda Pezzana e ricordare l'impegno dei carabinieri, nel passato e nel presente. E' seguito l'intervento del sindaco di Rovato Tiziano Belotti:

"I carabinieri sono preziosi, senza ordine, rispetto delle regole e disciplina si fa fatica a crescere come comunità. Senza sicurezza non crescono le aziende, non crescono né le attività produttive, né le manifestazioni. Quello che i carabinieri hanno fatto il 209 anni di storia è fondamentale, ma lo è anche quello che fanno ora. Grazie agli uomini e alle donne che fanno parte dell'Arma".

Dopo di lui è toccato al primo cittadino di Coccaglio Alberto Facchetti:

"Grazie per queste commemorazioni, ci ricordano il valore del sacrificio e la storia dell'Arma, ma ci spronano anche all'eroismo di conservare le libertà faticosamente conquistate. Grazie per la storia, per l'attualità e soprattutto per l'esempio di eroismo che portate"