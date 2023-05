"C'è un cadavere nel cespuglio", ma è un falso allarme: denunciato

"C'è un cadavere nel cespuglio", ma è un falso allarme: è successo questa mattina a Cologne, l'uomo è stato denunciato per procurato allarme.

La chiamata è scattata poco prima delle 8. Dall'altra parte del telefono un uomo, che segnalava la presenza di un corpo senza vita nei cespugli di via Sala. Subito la macchina dei soccorsi si è attivata e, oltre all'ambulanza di Rovato e all'auto infermierizzata, sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Chiari che, però, durante il sopralluogo non hanno trovato nulla se non l'uomo che aveva segnalato il cadavere. Un soggetto già noto alle Forze dell'ordine, forse in stato di alterazione, che ora è stato denunciato per procurato allarme.