Un gesto pensato per regalare un sorriso ai più piccoli

Cazzago San Martino un benefattore dona le uova ai bimbi con i genitori positivi al Covid-19

Un anonimo benefattore ha fatto pervenire delle uova di cioccolato alla Protezione Civile di Cazzago San Martino e ha chiesto fossero consegnate ai bambini e alle bambine che avevano i genitori in ospedale o comunque positivi al Covid-19, così da non far mancare loro questo appuntamento e far vivere loro un momento di spensieratezza accompagnato da un sorriso.

“Può sembrare una donazione non di primaria esigenza ma credo sia stato un gesto davvero di grande cuore pensando anche ai cittadini più piccoli” ha commentato il vice Presidente di Protezione Civile Fortunato.

Alla cinquantina di uova consegnate dai volontari di Protezione Civile in sinergia con il Comune di Cazzago San Martino, anche un pensiero. “Caro concittadino, a seguito della donazione di alcune uova di cioccolato abbiamo pensato di fare cosa gradita nel dedicare un piccolo pensiero ai tuoi figli che come noi stanno vivendo con ansia e preoccupazione questi momenti bui. Che questo omaggio possa essere una piccola scintilla di speranza e con tutto il cuore ti rinnoviamo i più sentiti auguri di Buona Pasqua. Ricordiamoci che dopo la notte sorge sempre un nuovo sole”.

Torna alla HOME PAGE