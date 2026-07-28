Di fondamentale importanza in questo caso si sono rivelate le indagini svolte dagli agenti della locale di Rezzato che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti

Causano incidenti e si danno alla fuga: due casi a Rezzato, scattano le denunce.

A Rezzato: causano incidenti e si danno alla fuga

Si sono verificati a circa un mese di distanza l’uno dall’altro, due diverso incidenti stradali che hanno visto in prima linea gli agenti del comando polizia locale di Rezzato: il primo sulla Tangenziale Sud a Rezzato; il secondo in una via centrale del paese. In entrambi i casi i conducenti, dopo aver provocato l’incidente con tanto di lesioni ad altri utenti della strada, si sono allontanati senza prestare soccorso.

Le indagini della Locale

Di fondamentale importanza in questo caso si sono rivelate le indagini svolte dagli agenti della locale di Rezzato che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, raccogliere gli elementi probatori e identificare i due automobilisti, successivamente denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso.