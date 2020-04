Castrezzato più unita che mai in vista della Pasqua. Il sindaco ieri sera ha partecipato alla via Crucis a nome della cittadinanza e i volontari hanno ripulito le lapidi del cimitero.

In vista della Pasqua, Castrezzato ha dimostrato la sua grande forza. Ieri sera il sindaco Giovanni Aldi ha preso parte alla via Crucis a nome della comunità. Si è stretto al parroco don Mario Stoppani e hanno pregato insieme.

Inoltre, vista la chiusura del cimitero al pubblico, quindi l’impossibilità di accesso e visita ai cari anche durante la settimana santa, nella giornata di giovedì sono state pulite le tombe dei defunti, e sono stati posati sulle stesse dei rametti di ulivo benedetti da don Mario Stoppani.

Si ringraziano per la realizzazione di tutto questo cittadini, alpini, volontari dell’oratorio, volontari del gruppo consegna spesa Covid-19, gli amministratori comunali ed il Sindaco. Ringraziamo inoltre il Bar dei Portici e la Pizzeria Lo Stuzzico per quanto offerto ai volontari durante la giornata. Non muore mai chi vive nel cuore di chi resta.