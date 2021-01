Castrezzato, il sindaco dispone la chiusura delle scuole

Scuole chiuse a Castrezzato, la decisione è stata resa necessaria dall’aumento dei casi di positività registrati nei giorni scorsi all’interno del comune.

Tutte le scuole chiuse dal primo febbraio

Da domani (lunedì 1 febbraio) tutte le scuole del comune di Castrezzato, compresa la scuola paritaria dell’infanzia e il nido «Tito Speri» rimarranno chiuse per due settimane. Si ritornerà in classe, salvo nuove comunicazioni, dopo il 14 febbraio.

Inoltre, la paritaria Tito Speri tiene a precisare che all’interno della struttura non si rilevano ad oggi casi di positività.

Però, l’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Aldi prevede per tutti le stesse misure precauzionali e la sanificazione degli ambienti.

ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA DELLE SCUOLE (per scaricarla è possibile cliccare sul link)

L’intervento del sindaco

A tal proposito il primo cittadino Giovanni Aldi (essendo anche a capo del Coc Centro operativo comunale) già ieri, (sabato 30 gennaio) era intervenuto con un video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Castrezzato nel quale si era rivolto ai cittadini per fare chiarezza e invitare ognuno alla massima prudenza senza però infondere timori insensati, commentando i dati ricevuti da Ats (in data 29 gennaio) e dai quali risultavano 69 persone positive e 53 in isolamento.

Nell’occasione era già stata comunicata anche la chiusura dei parchi.