Un operaio di 35 anni è stato soccorso a Castrezzato, dopo essere caduto dal ponteggio di un’abitazione in ristrutturazione: le sue condizioni sono gravi, ma sembra non sia in pericolo di vita.

Castrezzato, cede il ponteggio della casa in ristrutturazione: grave un operaio di 35 anni

L’allarme è scatto questa mattina, giovedì 21 maggio, poco prima delle 10. Stando alle prime informazioni l’operaio, un castrezzatese di 35 anni, di origini albanesi e dipendente della ditta Edil Torre, stava lavorando nel cantiere di ristrutturazione di una villetta di via Mingotti, a poca distanza dal cimitero. Per motivi da accertare la pedana all’angolo del ponteggio avrebbe ceduto: l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto per diversi metri, rovinando sulla strada. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Rovato soccorso e l’automedica da Chiari, mentre nei campi vicini è atterrato l’elisoccorso. Le condizioni del 35enne sono gravi, è stato preparato per il trasporto d’urgenza in ospedale, ma sembra non sia in pericolo di vita. La sua prognosi rimane comunque riservata.

La dinamica dell’infortunio è al vaglio dei tecnici di Ats e dei carabinieri della Compagnia di Chiari, che ora procedono con gli accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale di Castrezzato.