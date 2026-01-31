Castrezzato: auto finisce fuori strada e impatta contro un muretto.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 15.20 in codice rosso in via Beniamino Cavalli. Dalle prime ricostruzioni pare che un’auto, per cause ancora da verificare nel dettaglio, sia uscita di strada finendo per impattare contro un muretto.

Attivata la macchina dei soccorsi

Tempestivo l’intervento dei soccorsi: sul posto un’ambulanza, un’automedica, i Carabinieri e Vigili del Fuoco Volontari di Chiari.