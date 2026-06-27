È caduto in un fosso, nel cuore della campagna castrezzatese. Non riuscendo a uscire, ha chiamato il primo numero che conosceva: quello di un parente, che ha subito allertato la macchina dei soccorsi. L’anziano, un 88enne, è stato recuperato quasi illeso e trasportato in ospedale.

Castrezzato, anziano cade in un fosso: salvato dopo la chiamata a un parente

L’allarme è scattato ieri sera, venerdì 26 giugno, attorno alle 18.30. Stando alle prime informazioni l’anziano, mentre passeggiava, per motivi da accertare ha perso equilibrio ed è caduto nel fosso in località Barussa, a Castrezzato, a poca distanza dal Golf club La Colombera. Una zona che era solito frequentare. Disorientato e impossibilitato a risollevarsi, ha chiamato un parente per chiedere aiuto, che a sua volta ha allertato il 112. Individuare l’88enne, che al momento della chiamata non ha saputo indicare con precisione la sua posizione, ha richiesto un po’ di tempo. Alla fine è stato individuato grazie alle indicazioni fornite dal parente, vice comandate della Polizia locale di Palazzolo, e all’intervento dei carabinieri della Radiomobile di Chiari, dei Vigili del fuoco e dell’ambulanza di Trenzano, che hanno passato a tappeto la zona e recuperato l’anziano. Trasportato in ospedale, fortunatamente non versa in gravi condizioni.