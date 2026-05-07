Castenedolo e Pisogne: riaprono gli uffici postali. Gli uffici sono a disposizione dei cittadini con il consueto orario: a Castenedolo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35 e a Pisogne dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

A Castenedolo e Pisogne

Conclusi i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, riaprono anche gli uffci postali di Castenedolo e di Pisogne. Si tratta di interventi di ammodernamento e ristrutturazione che permettono ora alle due sedi di accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione. Un modo per favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Restyling totale

Gli uffici postali in questione sono stati completamente rinnovati: nuovi arredi e colori caratterizzano la sala che accoglie i clienti. Presente anche una corsia per ipovedent. Gli ambienti, inoltre, sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e con una nuova illuminazione a basso consumo energetico.

In ciascuna delle due sedi è stato poi realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.