Castelletto di Leno, il don: “Contiamo meno di tutti, perfino dei cani, andate a casa e vergognatevi fantocci”

Castelletto di Leno, il don: “Contiamo meno di tutti perfino cani, andate a casa e vergognatevi fantocci”

Sono queste le parole usate in un comunicato di ieri da don Gianluca Loda, il parroco questa volta “carica” il Governo. A far traboccare il vaso, di una situazione critica vissuta da lui, come il far fronte quotidianamente da inizio marzo ai divieti imposti dal Governo sulle cerimonie religiose è stato l’arrivo di Giuseppe Conte a Brescia, la notte tra il 27 e il 28 aprile. Non ci è andato leggero il prete che ha scritto “di notte, come un ladro, è venuto a Brescia dopo due mesi di pandemia”. Oltre al presidente del Consiglio dei ministri ad esser nelle mire dell’arciprete anche il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

L’attacco

La parte dai toni più aspri del comunicato pubblicato sul sito della parrocchia di Castelletto di Leno è quella centrale in cui il religioso 55enne, rovatese di origine, ha affermato “contiamo meno di tutti, perfino dei cani, anche quelli sono stati nominati dal signor Conte” e ha concluso “andate a casa e vergognatevi fantocci”.

Non nuovo al dire la sua in modo non troppo celato, don Loda, era stato oggetto anche di un post in Twitter di Matteo Salvini. Il leader di Lega Nord infatti in un tweet del 5 aprile 2017 scrisse così “un prete coraggioso che non si inchina al pensiero unico!” riferendosi al sacerdote all’epoca protagonista di un articolo della nostra testata, ManerbioWeek, intitolato “L’Islam ci sta invadendo” riprendendo appunto il punto di vista del prete.

Un parroco che non mancherà di dire la sua anche nei prossimi mesi qualora ce ne sia l’occasione prima di lasciare la parrocchia di Castelletto di Leno a settembre.

