Per evitare un animale che attraversava la strada ha sterzato, ribaltandosi lungo la via di campagna che collega Castelcovati a Comezzano Cizzago. A bordo un papà di 43 anni e il figlio 16enne, che non ha riportato lesioni. L’uomo, invece, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza: è grave, ma non in pericolo di vita.

Castelcovati, sterza per evitare un animale e si ribalta con l’auto: illeso il figlio, papà in ospedale

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Chiri, non si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto (come inizialmente era sembrato), ma di un ribaltamento tra via Montello (a Comezzano Cizzago) e via Comezzano (sotto Castelcovati). L’incidente sarebbe avvenuto lungo un tratto rettilineo: il conducente della Fiat Doblò, un italiano classe 1982 e residente in Svizzera, nel tentativo di evitare un animale che stava attraversando la strada, avrebbe sterzato improvvisamente perdendo il controllo del mezzo. L’auto è quindi uscita dalla sede stradale ribaltandosi.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il posto i soccorritori di Rovato e l’automedica da Chiari, assieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Chiari e ai carabinieri. Il conducente è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale Ospedale San Gerardo. Nonostante la gravità del codice di intervento, l’uomo è rimasto cosciente e, al momento, non risulta in pericolo di vita. Illeso invece il figlio, che non ha avuto bisogno di cure mediche. Il minore è stato successivamente affidato alla madre, giunta sul luogo dell’incidente poco dopo.