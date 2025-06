Castegnato: vinti oltre 75mila euro al Lotto, centrata una quaterna sulla ruota Nazionale.

La fortuna ha baciato Castegnato

Un fortunatissimo giocatore di Castegnato ha centrato una quaterna sulla ruota Nazionale (puntando su 5 numeri 1-11-31-45-67) e portandosi a casa ben 75.600 euro a fronte di una spesa totale di 5,50 euro.

La Lombardia protagonista nel fine settimana

Provincia di Brescia ma non solo. Anche l'intera nostra regione è stata investita in questo fine settimana da un'importante ondata di fortuna. A Calziocorte, in provincia di Lecco, è stato realizzato un terno sulla ruota di Milano da 6.750 euro. Infine, a Milano centrata una doppia vincita da 5.540 euro ciascuna.

Al 10eLotto è stata premiata Besana in Brianza, in provincia di Monza-Brianza, con una vincita da 10.000 euro. A Limbiate (MB) centrato un ‘6’ da 6.000 euro. A Cesana Brianza (LC), San Donato Milanese (MI) e Motta Visconti (MI) realizzate tre vincite da 5.000 euro ciascuna.