Castegnato ricorda i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki con un “simbolo di pace”. Domenica 30 il Parco del Brolo, che ospita un kaki giapponese, sarà teatro della serata commemorativa.

Una serata per celebrare l’anniversario del kaki, ormai diventato simbolo di pace, e ricordare le vittime di Hiroshima e Nagasaki.

L’evento

Domenica 30 il Parco del Brolo di Castegnato accoglierà il concerto dedicato al 75esimo anniversario del disastro atomico che sconvolse le città del Sol Levante.

Dalle 20.45 l’associazione “Nagasaki-Brescia Kaki tree for Europe” ricorderà le vittime attraverso una serata ricca di arte con ingresso libero.

Il duo musicale “Mav&Rick” eseguirà brani tratti dal repertorio degli U2, notoriamente impegnati in cause sociali e umanitarie, e la loro esibizione sarà l’occasione per la presentazione ufficiale dell’Asd, che curerà per l’Europa la continuazione del progetto giapponese “Revive time – Kaki tree”.

La serata sarà anche dedicata al rilancio delle campagne pacifiste “Italia ripensaci” e “Banche armate”, legate a doppio filo con la tematica che il progetto di “Ricordo dei disastri atomici”.

La cornice dell’appuntamento è particolarmente ricca di significato, dato che il parco ospita dal 2008 una pianta figlia di seconda generazione del kaki che a Nagasaki ha resistito alla bomba atomica del 9 agosto 1945.

Il Comune di Castegnato patrocinerà l’evento insieme al ​​​​​​”Tavolo della pace Franciacorta Monte Orfano” e al “Movimento Non-violento di Brescia”.

