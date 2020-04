Castegnato informa: niente ritiro di abiti usati durante l’emergenza Covid19

Il sindaco di Castegnato, Gianluca Cominassi, vuole informare tutta la cittadinanza: tutti i cassonetti, anche quelli non gestiti da Cauto, in questa fase emergenziale non ritirano abiti usati.

La richiesta del primo cittadino

La motivazione? Secondo il primo cittadino, che con la sua giunta sta tentando di inoltrare il messaggio a più persone possibili, potrebbero essere “poco igienici”, pertanto invita la cittadinanza a non conferire alcunché sia dentro sia fuori i bidoni gialli.

