Castegnato, auto sospetta fermata dalla Polizia Provinciale: tre denunciati per ricettazione

La vettura, una Skoda con targa francese, è stata intercettata durante un pattugliamento nei pressi di un discount. Nel bagagliaio prodotti per circa 1.500 euro e una cassetta degli attrezzi professionale

L’auto che insospettisce gli agenti

È stato il comportamento degli occupanti di un’auto ad attirare l’attenzione degli agenti della Polizia Provinciale impegnati in un servizio di controllo del territorio a Castegnato. Durante il pattugliamento effettuato nel pomeriggio di lunedì, la pattuglia ha infatti notato una Skoda con targa francese nei pressi di un discount. A bordo della vettura si trovavano tre uomini che, alla vista degli agenti, avrebbero mostrato evidenti segnali di nervosismo. Un atteggiamento che non è passato inosservato agli operatori, abituati a prestare particolare attenzione proprio a quei comportamenti che possono indicare situazioni anomale durante i servizi di controllo stradale. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo della vettura, intimando l’alt al conducente. Una decisione che, poco dopo, avrebbe portato alla scoperta di una consistente quantità di merce, facendo scattare ulteriori accertamenti nei confronti dei tre occupanti.

Nel bagagliaio merce per 1.500 euro

Il controllo dell’auto ha permesso agli agenti di rinvenire nel bagagliaio un quantitativo significativo di prodotti destinati all’igiene della casa e della persona, per un valore commerciale complessivo stimato in circa 1.500 euro. Insieme alla merce è stata trovata anche una cassetta degli attrezzi professionale. La presenza dei prodotti e dell’attrezzatura, considerata dagli operatori compatibile con un possibile provento di furto, ha fatto scattare il sequestro della refurtiva. Ma le verifiche non si sono fermate al bagagliaio. Durante la perquisizione della vettura, infatti, gli agenti hanno trovato anche 1.000 euro in contanti, costituiti da banconote di diverso taglio e nascosti sotto il sedile del passeggero. Anche il denaro è stato sottoposto agli accertamenti del caso nell’ambito dell’operazione. A quel punto i tre uomini sono stati accompagnati negli uffici del Comando della Polizia Provinciale di via Romiglia, dove sono state completate le procedure di identificazione e gli ulteriori controlli.

Tre denunce per ricettazione

Dagli accertamenti è emerso che tutti e tre gli uomini sono residenti in Romania e che erano arrivati in Italia soltanto pochi giorni prima. Uno dei tre, inoltre, è risultato già gravato da precedenti specifici, un elemento che è stato acquisito nell’ambito degli accertamenti effettuati dagli agenti. Al termine delle verifiche, per tutti e tre è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità giudiziaria per ricettazione in concorso. La merce rinvenuta, per un valore di circa 1.500 euro, è stata posta sotto sequestro, così come previsto nell’ambito dell’attività investigativa. L’intervento di Castegnato si inserisce nel quadro dei servizi di controllo che la Polizia Provinciale svolge quotidianamente sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di microcriminalità. Un’attività che non si limita quindi alla verifica della regolarità della circolazione, ma che comprende anche l’osservazione delle situazioni ritenute sospette e gli interventi mirati quando emergono elementi tali da richiedere ulteriori accertamenti. Il controllo della Skoda ha così permesso di interrompere la possibile circolazione di merce ritenuta provento di reato e di portare all’attenzione dell’Autorità giudiziaria la posizione dei tre uomini. Un’operazione che conferma l’importanza della presenza delle pattuglie sul territorio e dei controlli effettuati anche nelle aree commerciali, dove l’attenzione degli operatori può risultare determinante per individuare situazioni anomale e prevenire episodi di microcriminalità.