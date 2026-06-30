Castegnato: a fuoco un container all’isola ecologica.
A Castegnato a fuoco un container
L’allarme è scattato nella serata di ieri (lunedì 29 giugno 2026) verso le 20 a seguito di un incendio che ha coinvolto un container all’interno di un’isola ecologica. Ad intervenire sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Chiari con Autopompa Serbatoio (APS) supportata da un’autobotte.
L’intervento è durato ore
I Vigili del Fuoco hanno lavorato per ore al fine di estinguere le fiamme e per mettere in sicurezza l’area.