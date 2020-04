Cassettine per Pontoglio per aiutare i i volontari del 118. Una decisione dell’Associazione commercianti che è stata ben accolta dalla cittadinanza.

Cassettine per Pontoglio

L’associazione Commercianti di Pontoglio ha deciso di posizionare delle cassettine per raccogliere fondi a favore del Gruppo volontari 118 di Pontoglio, in prima fila per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Non si conta più il numero dei servizi, i turni sono continui, ma non manca mai l’impegno. Proprio per questo, fin da subito, l’associazione Commercianti ha deciso di devolvere 1.500 euro.

“Era un nostro fondo di cassa, non necessario per le iniziative già in programma e abbiamo pensato che non ci fosse modo di spenderlo meglio che attraverso la donazione ai nostri volontari – ha spiegato il presidente Roberto Manenti – Poi per continuare a dare una mano abbiamo deciso di mettere le cassettine. L’impegno dei pontogliesi è straordinario”.

Ad una delle ultime raccolte si contano già più di 3.260 euro. E’ stato trovato anche un disegno d’incoraggiamento.

Il ringraziamento

“Stiamo sentendo un affetto incredibile – ha spiegato Davide Raccagni dei volontari – Colgo l’occasione per ringraziare l’associazione, ma anche tutti coloro che ci stanno sostenendo. Per noi è un aiuto davvero prezioso in quanto ci siamo trovati a fronteggiare spese enormi e non previste per il nostro gruppo. Pontoglio ha risposto alla nostra difficoltà in maniera incredibile, ci hanno scaldato il cuore. Grazie”.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE