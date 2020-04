Cassette di alimentari per chi ha bisogno di mangiare

Casette di alimentari gratuite per chi ha bisogno di mangiare: il gruppo Amici di Acqualunga a disposizione.

Cassette di alimentari per chi ha bisogno

Tanta frutta e verdura fresca, pollo, pane e brioches. Tutto distribuito in cassette a quelle famiglie e quelle persone che ne hanno bisogno. Un’idea, che dimostra generosità verso il prossimo e buon cuore, del Gruppo Amici di Acqualunga, frazione di Borgo San Giacomo, che si è attivato in questi giorni per quelle famiglie e quelle persone che, rimaste senza stipendio, hanno davvero bisogno di un pasto.

Per informazioni contattare Il gruppo il 366.9597897 oppure il 348.3913680.

