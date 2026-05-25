Casolare in fiamme: salvo solo il piano terra, ora l’immobile è sotto sequestro

Un grave incendio è divampato in un’abitazione privata a Monticelli d’Oglio frazione di Verolavecchia. L’allarme è scattato poco dopo l’1,30 della notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio.

Un imponente dispiegamento di mezzi

Uno spettacolo a dir poco spaventoso. La prima squadra ad intervenire sul posto è stata quella dei Vigili del Fuoco di Verolanuova alla quale si sono aggiunti i colleghi di Orzinuovi, Cremona e Brescia, non è mancato il supporto dei Carabinieri della Stazione di Borgo San Giacomo, automediche e ambulanze e il funzionario ispettore del Comando dei Vigili del fuoco di Brescia: un tale dispiegamento di mezzi si è reso necessario data la gravità della situazione. Appena arrivati i soccorritori hanno constatato che il tetto dell’abitazione era già completamente consumato dalle fiamme che già si erano propagate al primo piano. L’intervento è iniziato alle 1,40 di notte per terminare alle 7 del mattino, tanto c’è voluto per domare completamente le fiamme.

Immobile sotto sequestro

Finite le operazioni dell’abitazione si è salvato solo il pian terreno: primo piano e tetto completamente distrutti hanno di fatto reso inagibile l’intera struttura. La buona notizia è che l’immobile era disabitato perché in vendita, quindi non c’erano persone al suo interno durante l’incendio, solo nei pressi del casolare erano presenti due cani messi in salvo dai soccorritori. Per il momento non si sa nulla sulle cause che hanno scatenato le fiamme, l’immobile è sotto sequestro in modo da permettere a chi di dovere di fare tutti i rilievi del caso.