Martedì Renato Franzoglio si è presentato davanti al gup.

Caso Bertinotti Formenti: l’ex presidente pensa al patteggiamento

Il caso della Fondazione di Chiari è un argomento molto delicato. I fatti risalgono al 2015, quando il successore di Franzoglio denunciò una situazione disastrosa. A distanza di cinque anni il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente Franzoglio, già condannato per i lavori mai terminati all’ex cinema Sant’Orsola. Ma martedì il difensore del clarense classe 1964, imputato, tra le altre cose, di bancarotta fraudolenta (società Opus Terra e Quattro colori), appropriazione indebita e autoriciclaggio, ha chiesto tempo al giudice per trattare con il pubblico ministero un eventuale patteggiamento. L’udienza è stata rinviata a marzo.

