Case di riposo: venerdì i militari russi saranno a Urago

L’intervento è in programma per venerdì.

I militari russi alla Casa di riposo di Urago

Ieri, mercoledì, è iniziato l’intervento dell’esercito (russi e italiani insieme) in alcune Case di riposo della Bassa, in particolar modo a Orzinuovi, Orzivecchi e Barbariga. Ma gli interventi di sanificazione non sono finiti sicuramente qui. Quello è stato il punto di partenza per la provincia di Brescia, dopo l’importante lavoro svolto nella bergamasca. Infatti, domani (venerdì), l’esercito sarà a Urago nella Casa di riposo gestita dalla Fondazione Bandera-Vezzoli, guidata dal presidente Mario Gozzini, che proprio qualche giorno fa era intervenuto per parlare della situazione della Rsa di Urago.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE