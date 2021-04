Un gesto di solidarietà in un momento difficile. Un modo per alleggerire la seconda Pasqua in reparto.

Cascina Clarabella dona le colombe all’ospedale di Iseo

Il Consorzio Cascina Clarabella domani mattina consegnerà all’Ospedale di Iseo 20 colombe realizzate dalla brigata dal suo ristorante per portare un po’ di festa agli operatori sanitari in servizio il giorno di Pasqua. L’iniziativa rappresenta un segno di ringraziamento per lo sforzo e l’impegno che il personale sta sostenendo nella cura di chi sta male e soffre in questa terribile emergenza sanitaria. Inoltre, vuole essere un gesto di solidarietà verso l’ospedale locale con il cui Dipartimento di Salute Mentale il Consorzio collabora da molti anni.