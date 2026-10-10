Casapoint Pontevico dona alimenti di prima necessità alla Caritas

Una parte dei fondi raccolti durante la cena di beneficenza organizzata lo scorso giugno dalla Giacomo Marcati ODV, associazione legata al gruppo Casapoint e nata in memoria del collega Giacomo Marcati, è stata destinata alla Caritas di Pontevico

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Una parte dei fondi raccolti durante la cena di beneficenza organizzata lo scorso giugno dalla Giacomo Marcati ODV, associazione legata al gruppo Casapoint e nata in memoria del collega Giacomo Marcati, è stata destinata alla Caritas di Pontevico.

Solidarietà

Oggi i rappresentanti di Casapoint Pontevico, insieme al presidente del Gruppo e consigliere dell’associazione Paolo Feroldi, hanno consegnato alla Caritas diversi prodotti alimentari di prima necessità: pasta, riso, zucchero, prodotti in scatola, biscotti e altri generi destinati alle famiglie del territorio.

Sono circa 30 le famiglie che ogni due settimane si rivolgono alla Caritas per ricevere un aiuto alimentare. La realtà pontevichese offre inoltre un servizio di raccolta e distribuzione di vestiario, con particolare richiesta di abbigliamento per bambini.

A ricevere la donazione erano presenti il volontario Attilio Generali e Monsignor Federico Pellegrini, abate di Pontevico.

Caritas Pontevico

La Caritas di Pontevico, costituita ufficialmente nel settembre 2009, opera in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, che valutano le richieste di aiuto e rilasciano ai nuclei familiari idonei una tessera per accedere al servizio. La distribuzione dei prodotti alimentari avviene due volte al mese, il mercoledì pomeriggio, presso la sede di Vicolo del Vento 16.

«Abbiamo scelto di destinare una parte dei fondi raccolti durante la nostra cena a un’esigenza concreta del territorio – spiega Paolo Feroldi –. Siamo felici che la solidarietà di quella serata possa oggi trasformarsi in qualcosa di utile e vicino alle esigenze reali delle famiglie».

Casa Point Pontevico e Giacomo Marcati ODV

Un gesto che conferma l’impegno della Giacomo Marcati ODV nel sostenere il territorio e nel mantenere vivo, attraverso la solidarietà, il ricordo di Giacomo. Ricordiamo che lo scorso agosto Casapoint Pontevico aveva donato una barella Scoop al Gruppo Verolese Volontari del Soccorso ODV grazie ai fondi raccolti durante lacena di beneficenza del 25 giugno, organizzata grazie alla collaborazione con l’associazione Giacomo Marcati ODV.