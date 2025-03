Casa della Comunità: ASST Franciacorta inaugura a Chiari i nuovi ambulatori di stomaterapia e lesioni difficili. Un'offerta ancor più importante per la Casa di Comunità collocata in piazza Martiri della Libertà 20.

Taglio del nastro alla Casa della Comunità

Questa mattina (lunedì 17 marzo 2025) sono stati inaugurati dal Direttore Generale della Asst Franciacoarta Alessandra Bruschi, dal Direttore Sociosanitario Andrea Ghedi, dal Dirigente dei Processi Integrati e Territorio Sergio Rubes e dal Coordinatore Infermieristico del Distretto Oglio Ovest Chiara Quintiero, insieme al presidente dell'Associazione Bresciana Incontinenti e Stomizzati, Maurizio Polimeni, il past-president Alessandro Gaidolfi, Marisa Dolcini e Massimo Terzoni del Direttivo, i nuovi ambulatori di stomaterapia, che si occuperanno della presa in carico globale della persona con stomia e della sua famiglia, e delle lesioni difficili, dedicati alla cura specialistica per la guarigione delle lesioni vascolari, chirurgiche, decubiti.

Cosa si intende per stomia?

La stomia, infatti, è un'apertura creata chirurgicamente sull'addome per consentire la fuoriuscita degli effluenti dall'organismo. Al termine del ricovero spesso il paziente si trova a dover gestire la nuova situazione con disagi fisici e psicologici. Questo ambulatorio garantisce la presa in carico completa della persona ed è gestito da personale infermieristico appositamente formato. Potranno accedere, su impegnativa del medico di medicina generale o su segnalazione del reparto ospedaliero, le persone con stomia che hanno necessità di approfondire tematiche inerenti la propria condizione di salute e familiari o caregiver che necessitano di informazioni e supporto da parte dei professionisti del settore.

All'interno del nuovo ambulatorio saranno effettuate visite post dimissione di controllo, sarà avviato il servizio di Teleconsulto sanitario, saranno attivati gli accessi domiciliari dello stomaterapista per persone fragili o intrasportabili. In questi spazi saranno anche organizzati incontri specifici con psicologo, assistente sociale, dietista, chirurgo, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta.

Un punto di riferimento

L’ambulatorio delle lesioni difficili rappresenta un punto di riferimento per l’esecuzione di prestazioni infermieristiche, integrato ai servizi domiciliari territoriali. Offre competenze professionali di eccellenza e una capacità di risposta personalizzata e adeguata al bisogno della persona. Saranno effettuate valutazioni con infermieri specialisti in vulnologia, medicazioni avanzate per la cura delle lesioni e attività di prevenzione e gestione delle recidive per ridurre il rischio di nuove lesioni.

“Quest'oggi aggiungiamo un ennesimo ed importante tassello alle attività dalla casa di Comunità – ha ribadito il Direttore Socio-Sanitario, Andrea Ghedi - Questi due ambulatori infermieristici, accrescono l'offerta di prossimità per i nostri cittadini, garantendo una presa in carico assistenziale in continuità con gli specialisti del polo ospedaliero. Mentre fervono i lavori per rendere sempre più accogliente questa "casa", parallelamente aumentano i servizi che vi troveranno spazio”.

Gli ambulatori sono ubicati al primo piano, con possibilità di accesso tramite ascensore. Per tutte le informazioni sono disponibili i numeri di telefono 0307103050 e 3336116057. Per Stomaterapia è attivo anche l'indirizzo mail: stomaterapia@asst-franciacorta.it.

La gallery