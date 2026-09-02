Carro con legna in fiamme, l’allarme lanciato da un agricoltore a Rodengo Saiano.

In fiamme carro con legna

L’allarme è stato lanciato nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre 2026 verso le 1.30, un agricoltore ha segnalato alla Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia la presenza di un carro contenente legna in fiamme, il mezzo si trovava sotto uno dei capannoni dell’uomo. Ancora da comprendere quali siano state le cause all’origine del rogo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto

Ad essere inviate prontamente sul posto la Prima Partenza, con autopompa serbatoio (APS), e il primo supporto con autobotte.

All’arrivo, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno trovato la catasta di legna incendiata rovesciata in un campo adiacente al capannone. Il tempestivo intervento dell’agricoltore, che si era accorto dell’incendio e aveva provveduto a mettere in sicurezza il carro, ha consentito di evitare che le fiamme si propagassero alla struttura, scongiurando danni ben più gravi.

Ad essere usata per le operazioni di estinzione e per la messa in sicurezza schiuma antincendio di nuova generazione che da alcuni anni è in dotazione al Corpo, con componenti biodegradabili per oltre il 95% del volume totale.