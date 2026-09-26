Carovana è un progetto sostenuto da Fondazione della Comunità Bresciana e Fondazione Cariplo. Nei luoghi del territorio, gli enti hanno condotto laboratori di teatro, musica, sport, giocoleria, arte e realtà virtuale. Attorno a ciascun laboratorio, il racconto ha raccolto fotografie, video, podcast e interviste, per restituirli alle comunità attraverso un portale, una mostra itinerante e una festa finale.

Carovana, passi che intrecciano storie

Oltre cento laboratori realizzati, 140 bambini e giovani coinvolti, 18 enti compartecipanti, otto tappe della mostra itinerante, 45 opere in esposizione, oltre quaranta storie pubblicate nel portale e più di 30 episodi nel podcast, che hanno generato migliaia di feedback. Sono questi i numeri di un’iniziativa il cui metodo si snoda in quattro passi: i laboratori condotti dagli enti del territorio, che spaziano tra musica, teatro, sport, giocoleria, arte e realtà virtuale; lo Storyelling, progettato da Human Evolution Association APS; l’ascolto, con tre domande a faccine, raccolte con un QRCode, che danno voce a partecipanti, operatori e visitatori; la restituzione, attraverso il portale Storie in cammino, la mostra itinerante e la festa finale. Tra i luoghi del progetto il Castello di Padernello, la Fondazione Zani di Cellatica, la comunità Maddalena di Visano e il Borgo del Maglio di Ome, ma l’iniziativa ha fatto tappa anche a Manerbio, Bagnolo Mella e al Nuovo Cortile. Per maggiori informazioni, si consiglia di vistare il sito carovanaonline.it

Le foto della mostra