Carnevale di Milzano: i festeggiamenti in programma sono stati sospesi

Carnevale di Milzano, i festeggiamenti in programma per domani (domenica) sono stati sospesi.

La decisione in via precauzionale

La festa “Carnevale di Milzano 2020” organizzata negli spazi dell’ Oratorio San Filippo Neri in programma per domani alle 14.30 è stata sospesa a scopo precauzionale. La misura, che non intende creare allarmismo, è stata adottata dal sindaco Massimo Giustiziero (uno dei primi della provincia di Brescia ad adottare questa misura precauzionale) ed è stata subito condivisa dal Gruppo Oratorio a seguito dei recenti casi di contagio da coronavirus (Covid – 19) nel territorio della Regione Lombardia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE