Carlotta Filippini finalista a Miss Reginetta d’Italia

Il percorso è iniziato a novembre a Pioltello (Mi), domenica scorsa è entrata nella rosa delle 7 finaliste che accederanno alla finale a Riccione ad agosto

La studentessa diciottenne di Pavone del Mella da sempre sogna una carriera da modella, questa è solo la prima esperienza arrivata quasi per caso.

Carlotta Filippini

Carlotta Filippini con i suoi 18 anni è giovane, anzi giovanissima, ma ha già le idee molto chiare.

"Il mio sogno è sempre stato quello di diventare una modella",

ma per trasformare i sogni in realtà ci vuole ambizione e tenacia.

"Faccio parte dell’agenzia All season model per iniziare a muovere i primi passi in questo mondo, poi quasi per caso ho deciso di partecipare al concorso di Miss Reginetta d’Italia", ha raccontato.

E Carlotta dal dire è passata al fare. A novembre è iniziata l’avventura a Pioltello (Mi) fino a domenica scorsa quando Filippini è riuscita ad entrare nella rosa delle sette finaliste che si sfideranno a fine agosto a Riccione.

Un grande successo costruito con pazienza e passione senza mai tralasciare gli studi.

"So che fare la modella non è semplice, questa è una strada lunga e difficile - ha continuato a raccontare - per questo tengo molto anche ai miei studi ed alla cultura in generale: sto frequentando il liceo di Scienze umane a Ghedi, il Caipirola, e dopo vorrei iscrivermi all’Università di scienze politiche e sociali che si allinea con gli argomenti di studio che prediligo: filosofia e sociologia".

Idee molto chiare e testa sulle spalle.

"Questa esperienza mi è piaciuta moltissimo - ha continuato Carlotta - mi ha insegnato davvero tanto: da come camminare a come porsi con le persone, essere circondata da professionisti di valore è importante per comprendere a pieno cosa richiede questo mestiere".

Una esperienza positiva dunque che Carlotta consiglia vivamente a tutte le ragazze che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Mentre si gode i festeggiamenti tra amiche e famiglia sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Pavone del Mella Mariateresa Vivaldini: