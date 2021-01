Cariplo: Sei nuove iniziative di Housing Sociale

Fondazione Cariplo sostiene sei nuovi progetti sul tema Housing sociale, un ambito in cui l’ente milanese è da sempre attivo. Nuovi progetti sul territorio lombardo per oltre 1,3 milioni di euro.

L’importanza dell’housing sociale

La casa e l’abitare sono dimensioni fondamentali per la qualità della vita soprattutto per le persone che affrontano particolari fragilità. Come ad esempio: chi sta cercando di riconquistare una piena autonomia, persone con disabilità che vogliono sperimentare le proprie possibilità di vita indipendente, persone anziane che vogliono mantenere il più allungo possibile la propria autosufficienza, o ancora chi ha un’esigenza alloggiativa temporanea e vincoli di reddito.

Negli ultimi anni il disagio abitativo si è acuito in generale, estendendosi a fasce sempre più ampie di popolazione. Questo a causa dell’evoluzione di alcune dinamiche sociali ed economiche: carriere lavorative discontinue, percorsi migratori, indebolimento delle reti primarie, crescita del costo degli immobili e degli affitti. I progetti finanziati sono stati capaci di rivolgersi in modo mirato alle categorie sociali più bisognose aumentando l’offerta di alloggi sociali e attivando percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia delle persone accolte.

I progetti di housing sociale

Tra i progetti sostenuti l’intervento promosso nel Comune di Rodengo Saiano prevede la ristrutturazione di un immobile per ricavare due alloggi per l’autonomia e l’inclusione sociale rivolti a nuclei mamma-bambino. Oltre a questo ci sono però anche il progetto nel centro storico di Castelleone (Cremona) per realizzare 6 alloggi per persone over 65 anni, e il Comune di Vedano al Lambro (MB), per la realizzazione di 6 unità abitative per ospitare complessivamente 11 soggetti con disagio psichico.

Il contributo di Cariplo

Per il 2021 le risorse per l’attività filantropica di Fondazione Cariplo saranno pari a 140 milioni di euro di cui 35,3 milioni per i Servizi alla persona. Tra gli obiettivi strategici individuati per i prossimi mesi c’è anche l’abitare sociale, per sperimentare nuovi modelli di welfare abitativo. Questo promuovendo sia l’housing sociale sia la rigenerazione dei contesti mediante: la cura delle relazioni tra le persone e del territorio, il rilancio culturale dei quartieri e la ricucitura del tessuto urbano. Dal 2000 Fondazione ha sostenuto 347 progetti di housing sociale deliberando contributi per oltre 64 milioni di euro.

“La casa è il luogo degli affetti e della prima realizzazione delle persone. Ma è anche il rifugio, il riparo sicuro nei momenti di difficoltà. A tutto ciò l’housing sociale aggiunge il ruolo fondamentale della comunità che sta attorno, di supporto e accoglienza. I progetti di housing sociale di Fondazione Cariplo puntano a tutte queste cose ed è un bene che iniziative di questo genere si moltiplichino, perciò ringraziamo tutte le organizzazioni non profit che hanno promosso questi progetti sul nostro territorio”

Hanno commentato la vicepresidente della Fondazione Valeria Negrini, e Martino Troncatti membro della Commissione Centrale di Beneficenza, entrambi bresciani.

TORNA ALLA HOMEPAGE