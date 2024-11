Asst Franciacorta: la Cardiologia di Chiari è stata riconfermata "Eccellenza Ospedaliera" per il secondo anno consecutivo.

Cardiologia dell'Asst Franciacorta confermata "Eccellenza Ospedaliera"

L’unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Chiari, Asst Franciacorta è stata nuovamente riconosciuta come eccellenza a livello ospedaliero dal rapporto Agenas (progetto sviluppato dall'Agenzia su mandato del Ministero che nei fatti è un osservatorio permanente sull'assistenza ospedaliera in Italia- edizione 2024 del

Programma Nazionale Esiti), consolidando il suo primato per il secondo anno consecutivo.

Questo prestigioso riconoscimento è il frutto di un percorso costante ed evolutivo, costruito in oltre vent'anni di specializzazione nella rete STEMI (infarto miocardico).

Questo riconoscimento è il risultato di anni di impegno e innovazione che hanno portato la nostra Cardiologia ad un livello di eccellenza nell'ambito cardiologico ospedaliero - ha affermato il dottor Claudio Gentilini, direttore della Struttura Complessa Cardiologia direttore del dipartimento di area Medica, Asst Franciacorta - Oggi l'attività cardiologica copre un ampio spettro di patologie cardiovascolari, dalla cardiopatia ischemica all'elettrofisiologia e impiantistica (pacemaker/ICD), oltre a interventi sul sistema vascolare periferico e, in particolare, la terapia interventistica per il piede diabetico. A fronte di una provata competenza, il vero valore aggiunto è l'approccio verso il paziente. Abbiamo coltivato non solo la crescita tecnologica e delle attività, ma soprattutto la gestione del paziente come persona, garantendo una cura personalizzata ed umana.

Le novità

Tra le novità dell'ultimo anno, spiccano le ablazioni transcatetere per le aritmie, che hanno ulteriormente completato l’offerta dei servizi. La collaborazione con altre strutture ospedaliere regionali nella procedura TAVI rappresenta un esempio di come la Cardiologia continua a migliorare e a fare rete. Particolare attenzione è rivolta al paziente cronico (scompenso cardiaco/ diabete) in tutti i distretti afferenti all’ASST Franciacorta; con una forte presenza sul territorio, la Cardiologia offre tutta la gamma di attività ambulatoriali che vanno dalla prima visita ed ECG, alla ecocardiografia di primo, secondo livello e pediatrica. Inoltre, è in corso di implementazione l’attività di telecardiologia per il paziente cronico, affetto da scompenso cardiaco e diabete

mellito.

"La nostra visione strategica ha sempre posto il paziente al centro - ha concluso Gentilini - Sia i pazienti ospedalizzati che ambulatoriali ricevono percorsi diagnostico- terapeutici personalizzati, assicurando che ognuno si senta preso in carico come individuo unico."

Con un team composto da 15 dirigenti medici, e circa 50 operatori del personale del comparto, l’Unità Operativa è caratterizzata da 20 posti di degenza ordinaria, 6 posti di Unità Coronarica (UCC), un laboratorio di emodinamica/elettrofisiologia, un ambulatorio dedicato allo scompenso cardiaco e il servizio completo di cardiologia ambulatoriale non invasiva. ASST Franciacorta è orgogliosa di questo riconoscimento e continua il suo impegno per mantenere e migliorare gli standard di eccellenza in Cardiologia.