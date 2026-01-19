Stando alle prima informazioni, il conducente dell'auto ha sbandato urtando un camion: fortunatamente non è grave

Un uomo di 29 anni è rimasto ferito questa mattina (lunedì 19 gennaio 2026), in un incidente avvenuto lungo la ss469, la strada che collega Pontoglio e Urago d’Oglio.

Carambola lungo la strada tra Pontoglio e Urago d’Oglio: ferito un 29enne

Il sinistro è avvenuto verso le 6 di questa mattina, in località Urago. Stando alle prime informazioni il 29enne, alla guida di un’Audi, stava percorrendo la ss469 quando ha perso il controllo della sua autovettura: il conducente ha sbandando, urtando di striscio un tir e finendo la sua corsa a bordo strada dopo una carambola. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: il 29enne è stato subito soccorso dai soccorritori della Croce Rossa di Palazzolo, intervenuto insieme all’auto infermierizzata, e trasportato in codice giallo all’ospedale di Chiari. Illeso, invece, il conducente dell’autoarticolato.

La circolazione ha subito alcuni disagi.