Una carambola incredibile che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, sabato 1 luglio intorno alle 17 in via Europa a Rovato.

Carambola in via Europa: distrutte due auto

Auto accartocciate come quella che potrebbe sembrare la scena di un film. Invece è tutto vero, anche se per fortuna non ci sono stati feriti gravi. La chiamata ai soccorsi, da via Europa a Rovato, è scattata poco prima delle 17.30. Due auto si sono scontrate frontalmente e sono uscite distrutte dallo schianto. Fortunatamente per i passeggeri a bordo delle due vetture l'impatto non ha riportato conseguenze drammatiche.

I soccorsi

I soccorsi, allertati in codice giallo (come riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono arrivati subito. Sul posto le ambulanze di Rovato Soccorso e dei Volontari di Bornato, ma anche i Vigili del fuoco volontari di Chiari e le Forze dell'ordine. I coinvolti sono stati trasportati in ospedale in codice verde.