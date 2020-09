La carambola in galleria è avvenuta tra Iseo e Provaglio d’Iseo sulla tangenziale che da Brescia porta al lago e alla Vallecamonica.

Carambola in gelleria Montecognolo: quattro feriti e code in sp510

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 13.20 circa dal tunnel che collega Iseo a Provaglio lungo la strada provinciale 510. Tre auto si sono tamponate e la missione dei soccorritori è partita in codice rosso. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, a restare coinvolti sono stati un uomo di 36 anni, una donna di 37, un 46enne e un 52enne.

Sul posto sono stati inviati i volontari di Sarnico e i colleghi della Croce rossa di Iseo con due ambulanze. La missione dei soccorritori è stata quindi rubricata in codice giallo e non tutti hanno riportato lesioni tali da dover essere trasportati in ospedale con l’ambulanza.

Per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto, oltre che per gestire il traffico e le code createsi in tangenziale, sono intervenuti gli genti della Polizia Locale di Iseo e quelli della Polstrada di Darfo Boario. Operativi anche i Vigili del fuoco di Brescia e il Soccorso stradale Aci Consoli per rimuovere i mezzi incidentati e liberare nel più breve tempo possibile la galleria Montecognolo.