Carambola in A4 all’altezza di Rovato, quattro giovani feriti

Una delle auto coinvolte ha urtato un tir fermo nella piazzola di sosta, coinvolgendo poi un secondo mezzo

Rovato · 25/11/2025 alle 10:18

Una carambola spaventosa, ma senza gravi conseguenze, è avvenuta questa notte lungo l’A4 all’altezza di Rovato.

Stando alle ricostruzioni della Polizia Stradale, a causare il sinistro, avvenuto poco dopo la mezzanotte, sarebbe stata un’auto che percorreva il tratto autostradale in direzione Venezia e che avrebbe urtato un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta. Nello schianto, a causa della presenza del mezzo sulla strada, è rimasta coinvolta anche una seconda auto.

Una scena impressionante, ma fortunatamente nessuno dei passeggeri dei quattro veicoli – quattro giovani tra i 19 e i 25 anni – è rimasto gravemente ferito. Gli occupanti delle auto hanno riportato lesioni, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Capriolo, Adro e Palazzolo, oltre ai mezzi avanzati da Sarnico e Palazzolo e ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada.

