È accaduto questa mattina attorno alle 9 in via Montecassino, nei pressi della Protezione Civile.

Carambola e ribaltamento in zona artigianale: un ferito in codice rosso

Questa mattina attorno alle 9 un’ambulanza e un’auto medica sono state allertate in codice rosso per un ribaltamento in via Montecassino, all’incrocio con via Galileo.

Autrice del sinistro una donna che sopraggiunta all’altezza dell’intersezione ha attraversato, non avendo visto altri mezzi sopraggiungere. Da sinistra, invece, un uomo stava arrivando a bordo della sua Golf.

La giovane, una 20enne che lavora in zona, ha così travolto l’altro automobilista che è finito prima contro la cancellata di un’azienda poi si è ribaltato in mezzo altra strada finendo la corsa dall’altra parte della carreggiata.

Tanto lo spavento di chi ha assistito al sinistro, che ha subito allertato i mezzi di soccorso e le Forze dell’ordine.

Sul posto la Croce Verde di Ospitaletto, un’auto medica da Brescia, i Carabinieri e la Polizia Locale di Cazzago San Martino.

La missione è tuttora in corso: non sono ancora state rese note le condizioni dell’uomo, anche lui impegnato in una ditta nei pressi dell’incidente; mentre la ragazza è uscita illesa.