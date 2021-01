Carambola di auto sulla A35: intervengono i Vigili del fuoco. Coinvolti un’auto, un camioncino pick-up da cantiere e un furgone di Amazon.

Alle 9.30 di questa mattina una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta per un incidente stradale tra tre mezzi nel raccordo dell’autostrada A35, all’ altezza del comune di Castegnato. Nella carambola sono rimaste ferite due persone, affidate alle cure dei sanitari del 118 giunti da Ospitaletto e da Travagliato e poi trasportate in ospedale.

Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Stradale.

Le condizioni dei coinvolti, una donna di 21 anni e due uomini di 27 e 45, non sarebbero preoccupanti.