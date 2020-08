Carambola da codice rosso sulla SP 19: intervengono i Vigili del fuoco GALLERY

Carambola da codice rosso sulla SP 19: intervengono i Vigili del fuoco. È accaduto attorno alle 11.30 di oggi all’altezza dello svincolo con la SP 11, a Ospitaletto.

Codice rosso a Ospitaletto, dove sulla SP 19 si è verificato uno scontro tra più auto.

È accaduto poco dopo le 11.30 di oggi, all’altezza del temuto svincolo con la SP 11.

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati a sirene spiegate anche i Vigili del fuoco di Brescia per liberare le persone dalle lamiere.

La dinamica del sinistro non è ancora stata resa nota, dato che la missione è tuttora in corso: i Carabinieri della stazione di Travagliato sono infatti impegnati con i rilievi del caso e a deviare il traffico in direzione Cazzago San Martino, data l’impossibilità di percorrere la tangenziale.

Risultano tre i veicoli coinvolti e cinque le persone a bordo delle auto, che hanno riportato traumi di diverso grado. Tra loro anche un bambino di 10 anni.

È possibile che la carambola si sia creata a causa di una mancata precedenza: nell’impatto una vettura si è completamente ribaltata finendo nell’aiuola spartitraffico.

Attualmente sono quattro le ambulanze intervenute, da Lovere, Travagliato, Trenzano e Rodengo Saiano.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.30

La missione dei soccorritori si è conclusa attorno alle 13.20, quando tutte le persone coinvolte sono state trasportate per accertamenti in ospedale.

I feriti sono risultati sette, tra uomini e donne più un bambino, come già anticipato.

Affidati alle cure dei più vicini ospedali, sono stati tutti dichiarati curabili in codice giallo.

La dinamica non è ancora stata resa nota, in quanto al momento dell’arrivo delle Forze dell’ordine i conducenti delle auto si trovavano immobilizzati a terra e verranno sentiti nelle prossime ore per la loro versione dei fatti.

Nel frattempo sono stati eseguiti i rilievi insieme alla planimetria dell’area.

